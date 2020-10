Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (22.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im dritten Quartal seien Umsatze und Gewinn bei Sixt erwartet stark eingebrochen. Eine Jahresprognose bleibe der Mobilitätsdienstleister aber weiter schuldig. Der Konzern habe in einer Mitteilung auf die "sich aktuell drastisch verschärfenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie" verwiesen. Am Ende würden die Eckdaten wenig Neues und damit auch keine positive Impulse für die Aktie liefern.Nach Auswertung vorläufiger Geschäftszahlen belaufe sich das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) aus fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing) rund 66 Millionen Euro (Vorjahr bereinigt: 146,6 Millionen Euro) und der operative Konzernumsatz voraussichtlich rund 460 Millionen Euro (Vorjahr bereinigt: 778,2 Millionen Euro).Das positive Ergebnis vor Steuern (EBT) im dritten Quartal 2020 sei dabei insbesondere zurückzuführen auf die in diesem Zeitraum teilweise gelockerten Reisebeschränkungen in den nachfragestarken Sommermonaten sowie umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen sowohl im Fuhrpark als auch bei den sonstigen Kosten. In den ersten neun Monaten sonstige Kosten in Höhe von erheblich über 200 Millionen Euro und damit bereits mehr als das Gesamtjahresziel von 150 Millionen Euro eingespart werden.Die Liquiditätsreserve zum Ende des dritten Quartals umfasse rund 500 Millionen Euro Bankguthaben sowie weitere nicht in Anspruch genommene Finanzierungsmittel, unter anderem eine Konsortialkreditlinie von bis zu 1,4 Milliarden Euro, die noch nicht in Anspruch genommen worden sei.Aufgrund der in den letzten Tagen und Wochen wieder drastisch ausgeweiteten Reisebeschränkungen sei weiterhin nicht absehbar, in welchem Ausmaß die Geschäftsentwicklung von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt werden werde. Die daraus für den Geschäftsbetrieb resultierenden Unsicherheiten seien unverändert stark erhöht. Deshalb könne die Gesellschaft weiterhin keine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2020 abgeben.Am Ende würden die Eckdaten wenig Neues und damit auch keine positiven Impulse für die Aktie liefern. Kurzfristig dürfte die Aktie weiter von den Wasserstandsmeldungen rund um das Coronavirus beeinflusst werden, die derzeit alles andere als positiv seien. Aus charttechnischer Sicht drohe nun ebenfalls ein Verkaufssignal.Anleger sollten vor einem (Neu-) Einstieg vorerst abwarten. Für mittel- und langfristig orientierte Anleger heißt es weiter: Ruhe bewahren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)