Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

98,40 EUR -1,11% (09.05.2019, 16:23)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (09.05.2019/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Das Pullacher Unternehmen habe seinen Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2019 fortgesetzt. Der Umsatz sei deutlich gesteigert worden. Die Gewinnentwicklung sei erwartungsgemäß von Mehraufwendungen für die Auslandsexpansion, die Anlaufphase der Mobilitätsplattform und die weitere Digitalisierung der Vermietungsprozesse geprägt gewesen. Der Ausblick sei bestätigt worden."Der Aktionär" erwarte aber im zweiten Halbjahr eine Modifizierung der Prognosen und halte an seinen Schätzungen fest. Das Wachstumsmotopr bei Sixt brumme und die Perspektiven seien sehr gut. Der Aufwärtstrend der Sixt-Aktie sei intakt. Der Kurs sollte schon bald nachhaltig über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke steigen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Sixt St.-Aktie:XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:98,40 EUR -0,81% (09.05.2019, 16:05)