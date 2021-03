Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de. (01.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sixt bereite sich auf eine wieder steigende Nachfrage vor: Der Autovermieter könne sich dafür nun bei einem Bankenkonsortium in den nächsten Jahren bis zu 750 Millionen Euro leihen. Die neue Kreditlinie ersetze den im Mai 2020 abgeschlossenen, bislang ungenutzten Kredit unter Beteiligung der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Morgen gebe es Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Aktie arbeite an einem Kaufsignal.Die Laufzeit der neuen revolvierenden Kreditlinie betrage drei Jahre und könne zweimal um je ein Jahr verlängert werden, sodass die Höchstlaufzeit fünf Jahre umfasse. Es bestehe die Möglichkeit, den Kredit in verschiedenen Währungen in Anspruch zu nehmen. Damit schaffe sich Sixt den nötigen finanziellen Handlungsspielraum, um die Ausweitung des operativen Geschäfts und der Vermietflotte flexibel zu finanzieren."Sixt dank seines starken Krisenmanagements und der schnellen Anpassung seiner Kostenbasis bisher außerordentlich stabil durch die Corona-Krise gegangen und kerngesund", so Strategievorstand Alexander Sixt. Der Mobilitätsdienstleister rechne nach einer Lockerung der aktuell aufgrund der Covid-19-Pandemie bestehenden Reisebeschränkungen und Kontaktverbote mit einem schrittweisen Anziehen der internationalen Reisetätigkeit."Mit dem neuen Konsortialkredit lösen wir den bisherigen, unter Beteiligung der KfW geschlossenen Kredit vollständig ab und rüsten uns finanziell für einen Anstieg der Nachfrage von Mobilitätsdienstleistungen nach Überwindung der Corona-Pandemie", so Sixt. Dazu gehöre vor allem die flexible Vergrößerung der Fahrzeugflotte, die der Konzern in den vergangenen Monaten aufgrund der verhaltenen Nachfrage deutlich runtergefahren habe.Traditionell erwirtschafte Sixt im saisonal starken dritten Quartal rund die Hälfte des operativen Jahresergebnisses. Ein zentraler Wachstumstreiber für den Mobilitätsdienstleister bleibe der US-Markt. Hier biete sich dem Konzern nach einem "reopening" des öffentlichen Lebens enormes Potenzial.Falle der Ausblick auf das laufende Jahr nicht zu verhalten auf, dürfte die Aktie morgen aus der mehrwöchigen Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.03.2021)