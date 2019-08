XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (05.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von Leon Müller vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Mit dem Gesamtmarkt komme diese Tage auch die Sixt-Aktie unter Druck. Die Sixt-Aktie - eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR und Mitglied des Aktien-Musterdepots - gelte spätestens seit der vergangenen Woche als angeschlagen. Das Chartbild sende Warnsignale. Jedoch nicht ausschließlich. Und fundamental stünden womöglich gute News ins Haus.Wohin man auch blicke: Die Kurse würden fallen. In der Folge verwundere es nicht, dass auch die Sixt-Aktie in diesen Tagen im Rückwärtsgang gen Süden fahre. Nach starker Performance seit dem Jahreswechsel habe der Titel innerhalb weniger Tage und Wochen fast ein Fünftel seines Wertes eingebüßt. Sei die Erfolgsgeschichte damit zu Ende geschrieben? Fakt sei: Nach rund 50 Prozent Gewinn in der Spitze seit dem Jahreswechsel seien Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Dass die Aktie ausgehend vom Jahreshoch bei 103,40 Euro nunmehr knapp 19 Prozent an Wert verloren habe, sei als "gesund" einzustufen. Die Gründe, die aktuell für Gewinnmitnahmen bezogen auf den Gesamtmarkt genannt würden, würden Sixt jedenfalls nur am Rande tangieren. Handelskrieg, Eskalation im Nahen Osten/Iran, Proteste in Hong Kong - all das treffe Sixt nicht.Kommende Woche könnte Sixt selbst für frischen Schwung in der Aktie sorgen. Am 13. August werde der Mobilitäts-Dienstleisters seine Q2-Zahlen vorlegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sixt St.-Aktie: