Die Lehren aus den letzten Krisen hätten die Notenbanken in einem atemberaubenden Tempo in der aktuellen angewandt. Mit in Summe 62 (!) Zinssenkungsschritten rund um den Globus und der Erweiterung oder der Wiederaufnahme von Wertpapierankaufprogrammen in ungeahntem Ausmaß habe man proaktiv auf die Verspannungen in den einzelnen Marktsegmenten reagiert, um Liquiditätsengpässe und eine Kreditklemme so gut wie möglich hintanzuhalten. Dasselbe gelte für die Regierungen, die mit großvolumigen Garantien und Hilfsprogrammen nachhaltigen Schaden von der Wirtschaft abhalten möchten. Dennoch würden die ökonomischen Daten aufgrund des "globalen Stillstands" in der nächsten Zeit verheerend ausfallen. Einen Vorgeschmack dafür hätten die starken Rückgänge bei wichtigen Konjunkturvorlaufindikatoren oder die in die Höhe schnellenden Arbeitslosenzahlen bereits geliefert.



Für die weitere Wirtschafts- und Aktienmarktentwicklung sei nun wesentlich, wann und wie man die Pandemie in den Griff bekomme und somit schrittweise zu einem Normalbetrieb zurückkehren könne. Daher hätten weiter zurückgehende Neuinfektionsraten und neue effektive und wirtschaftlich schonendere Gegenstrategien das Potenzial, die Stimmung nachhaltig wieder ins Positive zu drehen. Da diese aber noch nicht klar sichtbar seien und im Kampf gegen das Virus immer wieder auch Rückschläge drohen würden, bleibe es wohl vorerst turbulent an den Börsen. Festzuhalten sei aber auch, dass mit den bereits angefallenen Rückschlägen gemäß Analysten eine "normale Rezession" in den Kursen reflektiert sei und gleichsam die Bewertungen wieder deutlich günstiger geworden seien. Letztere würden laut Lehrbuch auf überdurchschnittliche Aktienmarkterträge auf mittel- und längerfristige Sicht hoffen lassen.



Der VSTOXX Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50® eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, habe im Zuge der Panik Mitte März massiv angezogen und historische Rekordstände und damit sogar höhere Levels als rund um die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers erreicht. Im Zuge der Erholungstendenzen an den Aktienmärkten sei auch der VSTOXX zuletzt merklich zurückgekommen und habe somit eine leichte Entspannung der Lage signalisiert. Der Verlauf der Volatilität für längere Laufzeiten sei einem ähnlichen Muster gefolgt, aber in einem deutlich weniger stark ausgeprägten Ausmaß. (08.04.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die "Coronavirus"-Krise sorgt an den Aktienmärkten nach wie vor für ein Wechselbad der Gefühle, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Nach dem historisch schnellsten Erreichen einen Bärenmarktes und Kursrückgängen von in der Spitze 35% beim US-Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) oder gar 40% bei der Eurozone-Benchmark EURO STOXX 50® (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) hätten sich die Aktienmärkte rund um den Erdball zuletzt wieder merklich von den Tiefstständen erholen können. Dass das aktuelle Umfeld von hoher Unsicherheit geprägt sei, würden auch die Volatilitätsindices dokumentieren, welche die von den Investoren erwartete Schwankungsbreite bei Aktien widerspiegeln würden. Diese "Angstbarometer" würden nach wie vor auf hohen Niveaus notieren, wenngleich man sich auch hier mittlerweile von den in der Panik erreichten Ständen signifikant entfernt habe.