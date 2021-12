Janus Henderson sei zuversichtlich, dass sich diese Faktoren allmählich normalisieren würden. Damit die Wirtschaft jedoch zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen zurückfinde, sei ein günstigeres Corona-Umfeld erforderlich. Sobald sich die Wirtschaft normalisiere, würden sich auch die Zinsen normalisieren - und damit setze sich das Hin und Her der letzten Monate zwischen Zinsen und Bewertungen fort, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Marktschwankungen erhöhe.



Mit der Normalisierung dieser Faktoren dürften viele der aktuellen Inflationssorgen vorübergehender Natur sein. Da sich die US-Wirtschaft jedoch von der Globalisierung zurückziehe, glaube Janus Henderson, dass wir uns in der Anfangsphase einer anhaltenden Lohninflation im unteren Einkommensbereich befinden würden. Janus Henderson gehe davon aus, dass diese Lohninflation den Unternehmen ohne Preissetzungsmacht einen gewissen Margendruck bescheren werde. Dies sollte jedoch durch ein höheres Ausgabeniveau der Gesamtwirtschaft ausgeglichen werden. Die Preissetzungsmacht sei sowohl in einem inflationären als auch in einem deflationären Umfeld eines der wichtigsten Unternehmensattribute. Daher finde Janus Henderson es wichtig, in Unternehmen zu investieren, die ihre Preise nach Bedarf anheben könnten.



2021 hätten sich einige zyklische, wertorientierte Aktien stark erholt. Janus Henderson sei jedoch nach wie vor der Meinung, dass die Digitalisierung in allen Wirtschaftssektoren ein Hauptfaktor für nachhaltiges Wachstum sein werde. Zur Verdeutlichung würden sich die prognostizierten Investitionsausgaben (Capex) - die Investitionen für künftige Wachstumsprojekte beinhalten würden - für eine Aktie aus dem Energiesektor mit mehreren Wachstumswerten vergleichen lassen. Während ExxonMobil im Jahr 2022 voraussichtlich 22 Mrd. US-Dollar in Capex investieren werde, werde Amazon.com voraussichtlich 46 Mrd. US-Dollar ausgeben, und eine Reihe anderer Wachstumsunternehmen werde voraussichtlich 28 Mrd. US-Dollar oder mehr investieren. (2)



Während also eine Inflationsgefahr bestehe, würden Aktien mit Free-Cashflow-Renditen, die höher seien als die Renditen anderer Anlageklassen, in Verbindung mit dem Potenzial für ein erhebliches Free-Cashflow-Wachstum auf relativer Basis attraktiv erscheinen. Janus Henderson sei der Meinung, dass Unternehmen mit vielversprechenden Wiederanlagemöglichkeiten, vertrauensvollen Beziehungen zu ihren Kunden und einem gewissen Maß an Preissetzungsmacht weiterhin erfolgreich sein könnten, unabhängig davon, ob wir in einem inflationären oder deflationären Umfeld investieren würden.



(1) Quelle: Centers for Disease Control, Stand: 30.11.21.

(2) Quelle: Bloomberg und Unternehmensangaben. (27.12.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten erreichten die Märkte neue Höchststände, um dann mit dem Auftauchen der Omikron-Variante wieder ins Wanken zu geraten, so Doug Rao, Portfoliomanager bei Janus Henderson.Es sei noch zu früh, um die Schwere der neuen Variante und ihre eventuellen wirtschaftlichen Auswirkungen zu bewerten. Allerdings sei die Impfquote jetzt deutlich höher als zu Jahresbeginn: Etwa 70% der US-Bevölkerung seien zumindest teilweise geimpft.(1) Diese höhere Quote in Verbindung mit der bevorstehenden Markteinführung von antiviralen Oral-Medikamenten könnten dazu beitragen, die von der Variante ausgehenden Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Bislang seien die wirtschaftlichen Auswirkungen jedes neuen Virusstamms geringer gewesen, und es sei unwahrscheinlich, dass die Regierung weitreichende Lockdowns verhänge, wie zu Beginn der Pandemie.Die endemische Phase dieser Pandemie habe jedoch einen unvorhersehbaren Verlauf genommen. Eine der Kernfragen sei, ob wir uns 2022 in einer "Groß-E"- oder "Klein-e"-Phase der Pandemie befinden würden. Das werde davon abhängen, wie kontrollierbar das Virus in den nächsten Monaten werde. Obwohl sie sich der anhaltenden Risiken bewusst seien, würden die Experten von Janus Henderson hinsichtlich der Wachstumsprognosen für US-Unternehmen im kommenden Jahr insgesamt zuversichtlich bleiben. Die Anleger sollten sich, wie immer, auf die Faktoren konzentrieren, die das langfristige Wachstum vorantreiben würden, während wir uns weiter durch das Auf und Ab der Pandemie bewegen würden.