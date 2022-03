Einbruch der Glücksspiel-Aktien in Macau

Was ist der Grund für die aktuelle Entwicklung an der Börse?

Der Anfang dieses Kursrutsches führte bis auf die Finanzbehörde von Macau zurück. Minister Lei Wai Nong kündigte bereits auf einer Pressekonferenz den Start neue Beratungen an, die über die Zukunft des Glücksspiels in Macau entscheiden. Die aktuellen Beratungen haben zum Ziel, die anstehenden Defizite in den Kontrollen auszugleichen. Damit möchte man die Mitarbeiter in den Casinos besser schützen und neue Lizenzbestimmungen verabschieden. Derzeit ist noch nicht klar, wie diese Bestimmungen genau aussehen werden. Es sieht aber alles danach aus, als ob das bestehende System vor seinem Ende steht.



Regulierung des Glücksspielmarktes in Macau in Aussicht

Grundsätzlich hat die Regierung von China keine feste Vorgabe, wie viele Lizenzen sie vergeben dürfen. Doch müssen sie sich an eine bestimmte Größenordnung walten. Diese sichert feste Steuereinnahmen zu. Unbegrenztes Expandieren ist aber nicht das Ziel der chinesischen Glücksspielverordnung. Unsicher sind die Zukunftsaussichten für die Betreiber der Casinos vor Ort. Allein die Ankündigung von Neuerungen haben Unsicherheiten und Zweifel über die zukünftige Situation der Casinos gestreut. Bisher scheint noch nicht klar zu sein, wie sich diese Regulierung auf den Casino Markt vor Ort auswirkt. Dennoch sind viele Investoren vorsichtig geworden, bei wem sie ihr Geld anlegen – insbesondere wenn es sich um Unternehmen handelt, die unter der Finanzaufsicht von Macau stehen.



Wie finden Anleger lukrative Casino-Aktien?

Bei der Auswahl der passenden Casinos für die eigenen Investments ist es empfehlenswert, auf die aktuelle Situation und den Verlauf der letzten Monate zu achten. Wie steht es um die wirtschaftliche Situation? Haben sich einschneidende Veränderungen ergeben, wie in diesem Fall eine anstehende Gesetzgebung in Macau? All dies kann Auswirkungen auf die Entwicklungen an der Börse und den Wert der Aktien haben. Grundsätzlich sind Investoren gut beraten, auf langfristige Investments zu setzen, denn dadurch haben Sie die Möglichkeit, kurzweilige Schwankungen auszugleichen. In diesem Fall wäre es aber ratsam, nach profitablen Investitionsmöglichkeiten in Deutschland und im europäischen Ausland zu schauen. Dort lässt sich die Gesetzgebung als gefestigt und handelbar bewerten. Auch in Deutschland haben sich Veränderungen gerade im letzten Jahr mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ergeben. Seit diesem Zeitpunkt ist es für Buchmacher möglich, eine deutsche Lizenz zu erwerben, wenn sie die strengen Sicherheitsvorschriften erfüllen. (17.03.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Die beiden Tochtergesellschaften gehören zu US Glücksspielkonzernen, die einen herben Rückschlag hinnehmen mussten. So sank die Sands China Aktie um 28 Prozent. Zeitweise verlor die Aktie von Wynn Macau deutlich und musste mehr als ein Drittel einbüßen. Ebenso betroffen von den neuen Regulierungen war der Betreiber MGM Entertainment. Schließlich verlor seine Tochtergesellschaft in China ebenfalls 15 Prozent. Auf RedaktionsTest finden Investoren weiterführenden Informationen zu Alternativen, die mit lohnenswerten Aussichten einhergehen.