Tradegate-Aktienkurs Silver Lake Resources-Aktie:

0,8695 EUR -6,05% (30.07.2019, 17:01)



AUSX-Aktienkurs Silver Lake Resources-Aktie:

1,48 AUD +2,07% (29.07.2019)



ISIN Silver Lake Resources-Aktie:

AU000000SLR6



WKN Silver Lake Resources-Aktie:

A0M5WY



Ticker-Symbol Silver Lake Resources-Aktie:

4SL



ASX-Ticker-Symbol Silver Lake Resources-Aktie:

SLR



Kurzprofil Silver Lake Resources Ltd.:



Silver Lake Resources (ISIN: AU000000SLR6, WKN: A0M5WY, Ticker-Symbol: 4SL, ASX Ticker-Symbol: SLR) ist ein rein australisches Goldproduktions- und Explorationsunternehmen, das im Bezirk Eastern Goldfields in Westaustralien erfolgreich tätig ist. (30.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Silver Lake Resources-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Silver Lake Resources Ltd. (ISIN: AU000000SLR6, WKN: A0M5WY, Ticker-Symbol: 4SL, ASX Ticker-Symbol: SLR) unter die Lupe.Die Rally bei Gold und Silber habe bei einigen Aktien bereits zu einer unglaublichen Kursexplosion gesorgt. Während die meisten Anleger vor allem auf Barrick Gold oder auch Newmont Goldcorp blicken würden, würden manche Aktien bereits im dreistelligen Prozentbereich haussieren. Und Anleger müssten dabei noch nicht einmal auf spekulative Explorer ausweichen. Auch mittelgroße Produzenten würden Anlegern satte Gewinne bescheren. Ein Beispiel: Silver Lake Resources.Lange Zeit habe Silver Lake ein Schattendasein an der Börse geführt. Sei es der verwirrende Name gewesen? Silver Lake klinge nach einem Silberproduzenten. Doch tatsächlich produziere Silver Lake Gold. Doch das sollte jeder Anleger wissen, der sich mit den Minenaktien beschäftige. Nein, es sei sicherlich der Mangel an Öffentlichkeitsarbeit gewesen, der lange auf der Aktie gelastet habe. In der Vergangenheit seien häufig starke Bohrergebnisse im Quartalsbericht versteckt worden. Das habe sich geändert. Zusammen mit einem Goldpreis, der in Australischen Dollar mittlerweile auf einem Allzeithoch notiere, habe das die Aktie von Silver Lake beflügelt.Nach der Fusion mit Doray werde Silver Lake zu einem rein australischen Produzenten, der auf eine Jahresproduktion von rund 240.000 Unzen Gold kommen dürfte. Die Kosten dürften im Bereich von 1.200 bis 1.250 Australischen Dollar je Unze liegen - bedenke man, dass der Goldpreis in Australischen Dollar mittlerweile die 2.000-AUD-Marke überwunden habe, dann sehe man welche Marge sich für das Unternehmen eröffne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Silver Lake Resources-Aktie: