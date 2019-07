Stuttgart-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:

SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko.

Toronto (www.aktiencheck.de) - SilverCrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Craig Stanley von Eight Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Craig Stanley vom Investmenthaus Eight Capital weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) aus.Die Analysten von Eight Capital passen im Bewertungsmodell für SilverCrest Metals Inc. die zugrunde gelegte Kurs/NAV-Multiple von 1,1 auf 1,5 nach oben an. Ein solch hohe Bewertung für ein Unternehmen im Vorfeld des Produktionsstadium sei aber dennoch gerechtfertigt.Das Unternehmen habe letzte Woche umweltrechtliche Genehmigungen erhalten, womit der Weg für eine endgültige Zulassung geebnet worden sei. Hinzu komme die hohe Wertigkeit der Assets und das Explorationspotenzial, da in der jüngsten Ressourcenschätzung nur 10 der 30 bekannten Adern berücksichtigt worden seien.Sowohl für Silber- als auch Goldproduzenten könnte SilverCrest Metals daher ein Übernahmeziel darstellen, so der Analyst Craig Stanley.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SilverCrest Metals-Aktie: