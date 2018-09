Stuttgart-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:

2,07 Euro -1,90% (25.09.2018, 15:35)



TSE-V-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:

CAD 3,21 +0,94% (25.09.2018, 15:50)



ISIN SilverCrest Metals-Aktie:

CA8283631015



WKN SilverCrest Metals-Aktie:

A141Q2



Ticker-Symbol SilverCrest Metals-Aktie-Aktie Deutschland:

S0C



TSE-V.Ticker-Symbol SilverCrest Metals-Aktie:

SIL



Kurzprofil SilverCrest Metals Inc.:



SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko. (25.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - SilverCrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Philip Ker von PI Financial:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Philip Ker vom Investmenthaus PI Financial weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) aus.SilverCrest Metals Inc. habe einen sehr positiv ausgefallenen Zwischenbericht zum Las Chispas-Projekt bekannt gegeben. Erfolge bei der Exploration hätten zu mehreren neuen Ader-Entdeckungen geführt.Die Analysten von PI Financial sehen sich durch das Update in ihrer Auffassung bestärkt, dass sich das Las Chispas-Projekt zu einer hochqualitativen Untertage-Mine entwickeln kann. Angesichts verringerter Risiken werde der Abschlag im Bewertungsmodell verringert, so der Analyst Philip Ker.In ihrer SilverCrest Metals-Aktienanalyse stufen die Analysten von PI Financial den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 4,75 auf 5,45 CAD.Börsenplätze SilverCrest Metals-Aktie: