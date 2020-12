Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (23.12.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 85 auf 125 Euro.GlobalWafers biete den Siltronic-Aktionären im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots 125 Euro je Siltronic-Aktie in bar, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl bestimmte Voraussetzungen, insbesondere das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 65%, erfüllt sein müssten, habe Strauß keinen Zweifel am Abschluss der Transaktion. Vorstand und Aufsichtsrat von Siltronic würden das Angebot unterstützen und im Rahmen einer Stellungnahme die Annahme zu dem aus ihrer Sicht angemessenen Übernahmepreis empfehlen. Nach dem Vollzug der Übernahme werde sich der Streubesitz der Siltronic-Aktien deutlich reduzieren. Damit werde das Ausscheiden aus dem MDAX und/oder dem TecDAX bei einem der nächsten Anpassungstermine wahrscheinlich. Zumindest werde die Liquiditätim Handel mit der Aktieerheblich abnehmen, so dass größere Kursschwankungen zu erwarten seien. Bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen sei ein Squeeze-out bzw. ein Delisting der Aktie möglich.Unter Abwägung der Vor- und Nachteile empfiehlt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, das Angebot zu 125 Euro anzunehmen. Bei Kursen deutlich oberhalb des Angebotspreises sei der Verkauf der Siltronic-Aktie unmittelbar über die Börse zu bevorzugen, so Strauß in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siltronic AG: Keine vorhanden.