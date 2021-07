Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet. (29.07.2021/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seien Anlagevotum für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Siltronic habe auch im 2. Quartal 2021 von der hohen Nachfrage nach Wafern profitiert. Man habe positive Zahlen gemeldet und die Guidance für den Umsatz und das Ergebnis für 2021 bekräftigt. Entgegen den bisherigen Erwartungen werde der geplante Baubeginn einer zweiten Fabrik am Standort Singapur allerdings zu einer sichtbaren Verringerung des Netto-Cashflows führen.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Halteempfehlung und am Kursziel von EUR 145 für die Siltronic-Aktie fest. (Analyse vom 29.07.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siltronic AG": - Keine vorhanden.