Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

107,70 EUR +0,56% (12.09.2018, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

107,90 EUR +1,22% (12.09.2018, 11:51)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (12.09.2018/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Odey Asset Management LLP kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG signifikant:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Odey Asset Management LLP haben den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) angetreten.Die Finanzprofis des Londoner Hedgefonds Odey Asset Management LLP haben am 10.09.2018 ihre Shortposition von 0,74% auf 0,61% der Siltronic-Aktien abgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siltronic AG:1,26% Lone Pine Capital LLC (09.07.2018)0,95% Highline Capital Management, LP (31.08.2018)0,91% Coatue Management, L.L.C. (20.07.2018)0,61% Odey Asset Management LLP (10.09.2018)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 5,89% der Siltronic-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.