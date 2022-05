Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



09.05.2022



81,35 EUR -2,34% (09.05.2022, 16:12)



DE000WAF3001



WAF300



WAF



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Am morgigen Dienstag (10. Mai) stünden bei Siltronic die Zahlen für das erste Quartal auf der Agenda. Der Waferhersteller sollte weiter vom starken Dollar und der hohen Nachfrage profitiert haben. Die mittelfristigen Aussichten seien unverändert gut. Ob das Zahlenwerk den laufenden Rücksetzer kurzfristig stoppen könne, sei fraglich.In den ersten drei Monaten 2022 dürfte Siltronic die Umsätze auf 418 Millionen Euro (Vorjahr: 399,5 Millionen Euro) gestiegen sein. Das EBITDA sollte bei 130 Millionen Euro (Vorjahr: 139,3 Millionen Euro) liegen. Vor dem Hintergrund der steigenden Materialkosten und der anhaltenden Lieferkettenprobleme wäre das eine mehr als solide Entwicklung.Unter der Annahme deutlich steigender Verkaufspreise in Rechnungswährung rechne Siltronic im laufenden Jahr mit einem Umsatzanstieg auf 1,67 Milliarden (Vorjahr: 1,4 Milliarden Euro). Am Ende könnte ein EBITDA von 590 Millionen Euro zu Buche stehen. Unterm Strich würden 2022 damit rund 10 Euro je Aktie (Vorjahr: 8,44 Euro) verdient werden. Damit würde die Aktie mit einem günstigen 2022er KGV von 8 und einem KUV von 1,2 bewertet. Beim Blick auf die Kursentwicklung stelle sich daher die Frage, wann "nicht mehr zu hoch bewertet" wieder so "günstig bewertet" sei, dass Investoren bei der Aktie zugreifen würden.Über die aktuell schlechte Stimmung bei Technologie-Werten sei alles gesagt. Chipriese Infineon habe in den vergangenen drei Monaten mehr umgesetzt und verdient als erwartet und sogar die Jahresprognosen leicht hochgesetzt. Die Aktie zähle heute dennoch zu den größten Verlierern. Dank der Megatrends in der Halbleiterindustrie dürfte die Nachfrage nach Wafern aber künftig weiter steigen und das Angebot übertreffen. Davon sollte Siltronic dank seiner starken Aufstellung mittel- und langfristig klar profitieren. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele diese Wachstumsaussichten nicht wider - trotz aller Inflations- und Zinssorgen."Der Aktionär" hält an seiner positiven Einschätzung fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Siltronic-Aktie. (Analyse vom 09.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Siltronic befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".