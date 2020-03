Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Die Finanzmärkte würden den schnellsten Crash ihrer Geschichte erleben. Der Volatilitätsindex VDAX habe sich in dieser Woche verdreifacht und das höchste Niveau seit der Lehman-Pleite im Oktober 2008 erreicht. Auch die Aktie von Sitronic fahre Achterbahn. Nach dem gestrigen Mega-Verlusten zähle die Aktie heute wieder zu den größten Gewinnern. Für die UBS-Experten sei das aber erst der Anfang einer Erholung gewesen.Bei der ersten Gegenbewegung nach dem historischen Crashtag gestern würden sich die Anleger im MDAX vor allem auf Siltronic konzentrieren. Die Papiere des Waferherstellers seien im Zuge der durch die Coronavirus-Krise ausgelösten Verkaufswelle der vergangenen Wochen um rund die Hälfte eingebrochen.Rückenwind gebe es vonseiten eines Analysten. UBS-Experte David Mulholland habe die Gewinnrisiken für Siltronic durch die Pandemie in einer schon am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie bereits für ausreichend eingepreist gehalten - also bevor es die Papiere nochmals um 15 Prozent zurückgeworfen habe. Beim Waferhersteller seien die Gewinnrisiken bereits angemessen berücksichtigt, so Mullholland. Mit seinem Kursziel von 91 Euro liege Mulholland rund 50 Prozent über dem aktuellen Niveau.Wer auf der sicheren Seite stehen will, bleibt an der Seitenlinie - vor allem vor dem Wochenende, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2020)Mit Material von dpa-AFX