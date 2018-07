Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

142,45 EUR +1,53% (25.07.2018, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

139,95 EUR (24.07.2018)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (25.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Das Unternehmen erhöhe seine Prognosen. Starke Nachfrage nach Wafern und höhere Verkaufspreise würden für mehr Optimismus sorgen. Siltronic wolle 2018 einen Umsatz von knapp 1,4 Mrd. Euro stemmen. Bisher habe man einen Wert von deutlich über 1,3 Mrd. Euro angestrebt. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle bei 40% liegen.In Q2 habe eine hohe Nachfrage nach Halbleiter-Wafer für die gute Geschäftsentwicklung gesorgt. "Die Nachfrage nach Wafern wurde von einer Vielzahl an Anwendungen, insbesondere aus dem Speicher- und Logikbereich aber auch von Automobil- und Industrieanwendungen, getrieben", so Konzernchef Christoph von Plotho. Der Umsatz sei in Q2 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 361,3 Mio. Euro gewachsen. Das EBITDA habe sich auf 146 Mio. Euro verdoppelt.Das Wertpapier sehe technisch sehr gut aus. Das nächste Etappenziel laute 152 Euro. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link