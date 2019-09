Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem die bei 17,36 USD liegende Hürde durchbrochen worden sei, habe Silber die Rally nochmals verschärfen und leicht aus dem Aufwärtstrendkanal nach oben ausbrechen können.



Es biete sich die Chance, die Rally weiter auszudehnen, an der Hürde bei 18,65 USD könnte aber zunächst eine Konsolidierung eingeleitet werden. Rutsche Silber dabei unter 18,00 USD nochmals zurück, wären Abgaben bis in den Bereich 17,50 bis 17,70 USD möglich, bevor dort der Aufwärtstrend stützen dürfte. Oberhalb der 18,65 USD biete sich alternativ direkt Platz bis 19,01 USD. (03.09.2019/ac/a/m)

