Paris (www.aktiencheck.de) - Silber hat kürzlich ein Verlaufshoch bei 16 US-Dollar überschritten und damit ein positives charttechnisches Signal ausgelöst, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Anleger würden Potenzial bis 20 US-Dollar witternDafür spreche unter anderem auch das Gold-Silber-Verhältnis, das kürzlich in die Nähe mehrjähriger Hochs geklettert sei und aktuell bei 85 notiere. Zum Vergleich: Anfang der 1990er-Jahre habe das sogenannte Gold-Silber-Ratio einmal bei 100 rangiert. Ausgehend von diesem Niveau habe Silber zu einer beispiellosen Aufholjagd angesetzt. Auch in diesen Tagen sei Silber wieder gefragt. Das kürzlich erzielte Jahreshoch dürfte weitere Investoren anlocken und die relative Unterbewertung zu Gold sollte ebenfalls für steigende Notierungen sprechen. Mit dem jüngsten charttechnischen Befreiungsschlag sei weiteres Potenzial in Richtung 18 US-Dollar entstanden. Mit dem entsprechenden Momentum könnte es für den Silberpreis aber durchaus auch in Richtung der 20-US-Dollar-Marke gehen. (26.07.2019/ac/a/m)