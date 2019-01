Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Silber entwickelte sich in den vergangenen Monaten auf niedrigem Niveau seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer dynamische Ausbruch über die 14,92 USD habe ein Kaufsignal generiert, welches weiter steigende Notierungen in den kommenden Wochen in Richtung 16,20 USD ermöglichen könnte. Darüber liege dann auch der mittelfristige Abwärtstrend, welcher das Kurspotenzial begrenzen dürfte. Zunächst biete sich aber die Möglichkeit eines Pullback, welcher bei 15,20 bis 14,92 USD aber wieder Unterstützung nach sich ziehen sollte. Erst unter den 14,92 USD trübe sich das Chartbild wieder ein. (08.01.2019/ac/a/m)