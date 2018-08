Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bis Mitte Juni oszillierte der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in einer breiten Tradingrange zwischen 16,01 und 17,23 USD seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über diese Hürde sei der Wert unter die 16,01 USD-Marke eingebrochen und bis 15,26 USD zurückgefallen. Dort hätten die Bullen den Abverkauf Ende Juli vorerst stoppen und das Edelmetall stabilisieren können. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 15,59 USD sei bis dato jedoch nicht gelungen.



Aktuell arbeite sich der Silberpreis wieder an die 15,59 USD-Marke heran. Sollte sie überschritten werden, dürfte sich eine leichte Erholung bis 16,01 USD anschließen. Dort sei jedoch damit zu rechnen, dass die Bären wieder in das Geschehen eingreifen und den Wert bis 15,26 USD drücken würden. Ein nachhaltiger Anstieg über die Barriere bei 16,01 USD hätte dagegen ein kleines Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 16,60 USD zur Folge. Falle der Wert dagegen unter die 15,26 USD-Marke zurück, käme es zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends bis 14,90 USD und darunter bis 14,60 USD. (06.08.2018/ac/a/m)