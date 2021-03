Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den Vorwochen aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach unten heraus, konnte sich jedoch an den Vortagen schnell wieder fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Weitere Abgaben seien bei Silber nach der mehrtägigen Gegenbewegung jederzeit möglich. Würden die Notierungen aus der kleinen bärischen Flagge nach unten herausrutschen, sei ein Rücklauf bis in den Bereich 24,18 USD jederzeit möglich. Sollte Silber den Abwärtstrend bei 26,65 USD noch durchbrechen, könnte die Erholung bis 28,00 USD fortgesetzt werden. (16.03.2021/ac/a/m)

