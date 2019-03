Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) kam es in den vergangenen Monaten zu einer Bodenbildung, welche mit dem Ausbruch über 14,92 USD abgeschlossen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Unterhalb der 16,20 USD habe sich aber ein Doppeltop ausgebildet, welches Silber dynamisch aufgelöst habe. Zuletzt habe der Kursverlauf einen Pullback an die Verkaufsmarke bei 15,50 USD ausgebildet.



Unterhalb der 15,50 USD bestehe die Gefahr, die Korrektur nachhaltig auszudehnen. Abgaben bis 14,92 USD könnten folgen. Werde auch diese bullische Ausbruchsmarke unterschritten, öffne sich der Weg in Richtu8ng 14,50 USD. Oberhalb der 15,50 USD biete sich hingegen die Chance, schnell wieder bis 16,20 USD durchzustarten, bevor darüber neue mittelfristige Kaufsignale möglich würden. (19.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >