Paris (www.aktiencheck.de) - Silber ist Edel- und Industriemetall, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Da es aber schon im Herbst wieder vorbei sein könnte mit dieser Lethargie, sollten Anleger Silber im Hinterkopf behalten. Potenzielle Chancen auf einen Einstieg würden sich über der Marke von 22,50 US-Dollar zeigen. Hier habe der Silberpreis in den vergangenen Monaten oftmals wieder nach oben gedreht, was eine Unterstützungszone signalisiere. Anleger, die möglichst günstig einsteigen wollten, könnten sich an dieser Marke orientieren. Im Umkehrschluss würde ein Rutsch unter diese Marke möglicherweise auch Abwärtspotenzial freisetzen.Aufgrund der Eigenschaft von Silber als "Hybrid-Metall" zwischen der Funktion als Anlage- auf der einen und Industriemetall auf der anderen Seite erscheine die aktuelle Situation langfristig aber interessant. Zuletzt habe sich bereits eine leichte Stabilisierung des Kurses gezeigt. Silber bleibe trotz der aktuellen Marktschwäche eine interessante Option und sollte nicht vernachlässigt werden - schließlich liege der Gewinn in der Regel im Einkauf. (27.08.2021/ac/a/m)