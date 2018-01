Paris (www.aktiencheck.de) - Bis Mitte Dezember waren die Verkäufer im Silberpreis tonangebend und drückten den Kurs des Edelmetalls unter die wichtige Unterstützung bei 16,26 USD und in der Spitze bis an die Unterstützung bei 15,59 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickSollte der Silberpreis jetzt direkt über 17,23 USD ausbrechen, wäre der Abwärtstrend seit Mitte September beendet und zunächst ein Anstieg bis 17,47 USD zu erwarten. Dort dürfte ein kürzer Rücksetzer an die Ausbruchsmarke erfolgen, anschließend jedoch ein weiterer Kaufimpuls bis 17,91 USD führen. Werde die Marke durchbrochen, dürfte auch das Jahreshoch überwunden und der Widerstand bei 18,50 USD angelaufen werden. Setze Silber zuvor unter 16,96 USD zurück, käme es lediglich zu einer Korrektur bis 16,60 USD, ehe der nächste Anstieg von dort aus starten dürfte. Oberhalb von 16,26 USD sei der aktuelle Anstieg auf allen Ebenen intakt. (08.01.2018/ac/a/m)