Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Was für ein Comeback: Sowohl Silber als auch Gold haben in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Silber sei lange Zeit - nennen wir es ein Mysterium, so Bußler. Einerseits Edelmetall, andererseits Industriemetall. Aber obwohl der große Bruder Gold bereits im Spätsommer des vergangenen Jahres ein frisches Allzeithoch erreicht habe, hinke Silber der Bewegung hinterher. Und auch die Rally der Industriemetalle, angeführt von Kupfer, habe Silber bislang nicht wirklich aus dem Dornröschenschlaf erwecken können. Doch nun würden sich die Anzeichen mehren, dass die ausgezeichneten Fundamentaldaten vom Markt nicht weiter verkannt werden könnten. Der Silberpreis arbeite sich nach oben. Und wenn erst einmal der Bereich rund um 28 USD als Widerstand überwunden sei, dürfte es Angriff auf die 30 USD nur noch Formsache sein. Und wenn dieses Hoch aus dem Markt genommen werde, dann sei der Weg frei in Richtung Allzeithoch, das immerhin noch aus dem Jahr 2011 herrühre. Höchste Zeit also für eine Rally des silbernen Metalls.Der Markt an reinen Silberproduzenten sei überschaubar. Das Gros der Silberproduktion falle als Beiprodukt bei der Goldförderung oder dem Abbau von Industriemetallen an. Reine Silberminen gebe es wenige. Doch der für Anleger sehr spannende Nebeneffekt: Wenn Geld in diesen Sektor fließe, dann verteile sich dieses Geld auf vergleichsweise wenige Aktien. Entsprechend groß seien die Kurssprünge in einem Silberbullenmarkt. 100% und mehr binnen weniger Monate seien dann durchaus möglich. (10.05.2021/ac/a/m)