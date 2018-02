Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) war nach dem steilen Anstieg bis Ende Januar bei 17,70 USD an der Unterseite einer früheren Aufwärtstrendlinie abgeprallt und zunächst in einer volatilen Abwärtsbewegung bis 16,23 USD gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort hätten die Käufer einen Erholungsversuch gestartet, der bis an die Hürde bei 16,96 USD geführt habe. Allerdings sei die Chance auf einen Ausbruch über die Marke nicht genutzt worden und eine weitere Abwärtswelle habe Silber in der Folge an die 16,23 USD-Marke zurückgedrückt. Nach dem gestrigen Kursrutsch werde die Unterstützung erneut angelaufen.



Bei Silber spiele sich aktuell ein massiver Richtungskampf ab. Werde die 16,23 USD-Marke jetzt verteidigt, könnte ein weiterer Anstieg bis 16,60 USD bereits zum Bruch einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie führen. Oberhalb der Marke wäre den Käufern die Aktivierung eines bullischen Doppelbodens an der 16,23 USD-Marke gelungen und zunächst mit einem Anstieg bis 16,96 und 17,23 USD zu rechnen. Ein nachhaltiges Kaufsignal wäre erst mit einem Ausbruch über 17,23 USD gelungen und würde Potenzial bis 17,91 USD eröffnen. Breche der Wert dagegen unter 16,23 USD ein, stünde eine Korrekturausweitung bis 16,01 USD an. Dort sollte sich eine deutliche Erholung anschließen. (28.02.2018/ac/a/m)