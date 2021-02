Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kampf im Silbersektor geht in die nächste Runde, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Erhöhung falle ordentlich aus. Habe sie bislang 14.000 Dollar je Kontrakt betragen, klettere sie nun auf 16.500 Dollar. Nach Angaben der CME handle es sich dabei um "die normale Überprüfung der Marktvolatilität, um eine angemessene Deckung der Sicherheiten sicherzustellen", würden die Verantwortlichen des Handelsplatzes argumentieren. Tatsächlich habe es solche Erhöhungen der Margins schon in der Vergangenheit bei Gold und Silber gegeben, wenn die Edelmetalle deutlicher am Steigen gewesen seien. Eine solche Erhöhung treffe in der Regel vor allem die kleineren Spieler am Terminmarkt stärker, da es für sie häufiger ein Problem darstelle, höhere Sicherheiten zu hinterlegen. Hedge-Fonds hätten hier in der Regel kein Problem damit.Ein normaler Vorgang also? Ja und nein. Sicherlich habe es dieses Verhalten in der Vergangenheit schon öfter gegeben. Die CME hebe die Margins an, wenn die Edelmetalle eine höhere Volatilität aufweisen würden und senke sie wieder, wenn die Volatilität zurückgehe. Blicke man zurück, dann habe man bei der CME auch schon mehrere Erhöhungen hintereinander gesehen, wenn die Volatilität hoch bleibe. Dennoch bleibe natürlich immer ein fader Beigeschmack, weil es tatsächlich so sei, dass eine solche Erhöhung die kleineren Marktteilnehmer auf dem Terminmarkt stärker treffe als die Banken oder Hedge-Fonds. Und gerade in einer Zeit, in der eine Aufwärtsbewegung getragen sei von Privatanlegern, sei dieser Zug natürlich besonders schmerzhaft. Allerdings, und das sollte man dabei auch immer bedenken: Die wenigsten Privatanleger würden direkt auf dem Terminmarkt agieren. Vieles laufe über die Aktien und auch den physischen Markt. Deshalb dürften die Auswirkungen dieser Maßnahme nicht allzu nachhaltig sein. (02.02.2021/ac/a/m)