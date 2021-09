Paris (www.aktiencheck.de) - Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt) bewegte sich in den vergangenen Wochen nach einem massiven Einbruch wieder moderat nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Mit dem Ausbruch aus dem alten Abwärtstrendkanal sei die Erholung zuletzt verschärft worden. Ein Pullback stehe an, welcher auch nochmals bis in den Bereich 23,76 USD führen könnte. Davon ausgehend sei die Chance gegeben, dass sich Silber auch weiter in Richtung der 25,54 USD erhole. Sollten die Notierungen jedoch in den alten Trendkanal zurückrutschen und unter 23,50 USD fallen, seien Abgaben bis 22,36 USD möglich. (07.09.2021/ac/a/m)