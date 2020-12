In einer Umfrage, an der sich 1.015 Investoren beteiligt hätten, würden 56 Prozent damit rechnen, dass sich Silber im Jahr 2021 deutlich besser entwickeln werde als andere Metalle. Silber habe im laufenden Jahr bereits eine historische Rally auf das Parkett gelegt. Der Silberpreis habe noch im März ein Tief bei 12 Dollar markiert und sei seitdem über 100 Prozent gestiegen. Der Goldpreis dagegen habe rund 25 Prozent zulegen können. Dennoch: Gold habe bereits ein neues Allzeithoch erklommen, während Silber davon noch ein gutes Stück entfernt sei.



Auf Rang zwei der Rangliste befinde sich nicht etwa Gold, sondern vielmehr Kupfer. Der Kupferpreis könne sich in der Nähe eines Acht-Jahreshochs behaupten. Die Wirtschaft, die sich nach dem Einbruch durch die Pandemie langsam erhole, unterstütze den Kupferpreis. Doch, wie bereits mehrfach erwähnt, sei es ein übliches Muster, dass in der spätzyklischen Phase eines Bullenmarktes die Rohstoffe ihre stärkste Phase hätten. Und genau das scheine sich wieder einmal zu bestätigen. Gold rangiere in der Erwartung der Anleger auf Rang drei gefolgt von Platin und Palladium.



Tatsächlich könnte Silber 2021 zum großen Star aufsteigen. Das würden auch die Silberaktien signalisieren, die sich in den vergangenen Wochen besser entwickelt hätten als die Goldaktien. Silber könne dabei zum einen von einer erhöhten Industrienachfrage als auch von einer höheren Investmentnachfrage profitieren. Dazu komme ein nach wie vor vorhandenes Aufholpotenzial zum Goldpreis. Silber notiere noch immer fast 50 Prozent unter Allzeithoch. Und in einem Edelmetall-Bullenmarkt sollte sich Silber besser entwickeln als Gold. Auch DER AKTIONÄR sehe 2021 gute Chancen für Silber, die 30-Dollar-Marke hinter sich zu lassen und in Richtung 35 bis 37 Dollar zu steigen. (28.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann seinen Aufwärtstrend, den er bereits vor Weihnachten begonnen hat, auch heute im frühen Handel fortsetzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Auftakt in den europäischen Handel notiere Gold über der Marke von 1.880 Dollar. Auch Silber könne zulegen. Der kleine Bruder von Gold nähere sich der Widerstandszone um den Bereich von 26,50 Dollar. Doch was heiße eigentlich kleiner Bruder? Wenn es nach einer Umfrage des Internetportals kitco.com gehe, dann dürfte Silber im kommenden Jahr den Goldpreis in den Schatten stellen.