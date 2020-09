Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Anschluss an das zyklische Hoch von Anfang August bei 29,84 USD ist der Silberpreis in eine Konsolidierungsphase übergegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Folge sei die Ausprägung von fünf Innenstäben in Folge auf Wochenbasis gewesen. Die Auflösung dieser "inside weeks" nach unten habe in den letzten Handelstagen eine deutliche Verschärfung des angeführten Korrekturimpulses mit sich gebracht. Damit dränge sich die Frage nach den nächsten Rückzugslinien für das Edelmetall auf. Gemessen an der Dynamik des vorangegangenen Hausseimpulses seit dem Märztief bei 11,62 USD sei die bisherige Verschnaufpause als "gesund" zu bezeichnen. Das 38,2%-Retracement der entsprechenden Bewegung (22,88 USD) als ein erstes Rückzugslevel sei inzwischen unterschritten worden.Charttechnisch wesentlich bedeutender sei aber das alte Mehrjahreshoch von 2016 bei 21,11 USD, welches gleichzeitig als Nackenlinie der großen, unteren Umkehr der letzten Jahre fungiere. Die 50%-Korrektur der Aufwärtsbewegung von März bis August (20,73 USD) sowie eine Ichimoku-Linie (ebenfalls 20,72 USD) würden die Relevanz dieser Bastion untermauern. Mit anderen Worten: Einen Bruch dieser Bastion gelte es in Zukunft unbedingt zu verhindern. Damit sei die Marke von knapp 21 USD als strategischer Stopp-Loss prädestiniert. (24.09.2020/ac/a/m)