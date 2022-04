Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konsolidierte in den vergangenen Wochen eine erste Ausbruchsbewegung aus, welche an der Hürde bei 26,73 USD scheiterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei bis 24,00 USD zurückbewegt und hätten ausgehend von diesem Niveau wieder zulegen können.



Der Ausbruch aus der seit März erkennbaren bullischen Flaggenformation biete die Chance, eine neue mittelfristige Aufwärtswelle zu durchlaufen. Zunächst sei Spielraum bis 26,73 USD gegeben. Darüber könnte es in Richtung 28,73 USSD gehen. Unterhalb der 24,00 USD werde es alternativ bärischer. (19.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >