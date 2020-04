Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) erholte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von 11,60 USD stark und konnte sich zeitweise auch über die 15,56 USD schieben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei allerdings anschließend zu einer moderaten Konsolidierung gekommen.



Oberhalb der 14,72 USD biete sich die Ausbildung einer kleinen bullischen Flaggenformation. Gelinge daraus der Ausbruch nach oben, über die 15,56 USD, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 16,22-16,48 USD schnell wieder möglich. Hier würde Silber auf eine starke Widerstandszone treffen. Abgaben unter 14,50 USD könnten hingegen die Abwärtsbewegung wieder in Richtung 13,85 USD beschleunigen. (28.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >