Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen innerhalb eines Trendkanals stabil abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rücklauf zur Unterstützung bei 14,25 USD gekommen, bevor ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal gelungen sei. Dieser habe schnell zur Hürde bei 15,20 USD geführt, bevor ein starker Pullback eingeleitet worden sei.



Nach dem Rücksetzer zur 14,63-USD-Marke sei bereits wieder ein Anstieg möglich. Gelinge dabei eine Rückeroberung der 14,92 USD, könnte der Ausbruch bestätigt werden, was Silber in Richtung 15,20 USD und später auch in den Bereich 15,64 USD führen könnte. Mittelfristig wäre dann eine größere Aufwärtswelle möglich. Weitere Abgaben unter 14,50 USD könnten den Weg schnell bis 14,25 USD öffnen. (11.06.2019/ac/a/m)

