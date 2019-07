Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Oftmals sorge eine Analyse auf Monats-, Quartals- oder Halbjahresbasis dafür, dass das Marktrauschen herausgefiltert werde und sich ein klareres Bild abzeichne. Ein gutes Beispiel für die Vorgehensweise der Analysten liefere aktuell der Silberpreis. Zunächst untermauere die 6-Monats-Betrachtung die Stabilisierungsansätze des Edelmetalls bei rund 14 USD. Auf Basis dieser Schlüsselunterstützung habe der Silberpreis im 2. Halbjahr 2018 ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet, ehe nun im 1. Halbjahr ein sog. "doji" gefolgt sei. Dabei würden die Hochs der beiden jüngsten Halbjahreskerzen ins Auge stechen, denn diese seien exakt deckungsgleich (16,21 USD)! In der Konsequenz stelle die jüngste 6-Monats-Kerze gleichzeitig einen klassischen Innenstab dar. Ein Anstieg über die Schlüsselmarke von 16,21 USD würde die beschriebenen Candlestickmuster allesamt nach oben auflösen. Deshalb würden die Analysten einen Anstieg über dieses Niveau als strategisches Investmentkaufsignal definieren! Gelinge der Befreiungsschlag, gewinne nicht nur der Bodenbildungsprozess der letzten Jahre deutlich an Konturen, sondern es winke auch ein Anlauf auf das Hoch von 2016 bei 21,11 USD. (01.07.2019/ac/a/m)

