Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) rutschte in den Vorwochen weiter nach unten und durch und bestätigte den Bruch des Aufwärtstrends, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich jedoch an den Vortagen nach einem Fehlausbruch wieder oberhalb der 24,18 USD stabilisieren können.



Eine weitere Gegenbewegung sei ausgehend von 24,18 USD möglich. Würden es die Notierungen schaffen, sich auch über den bei 25,20 USD liegenden Abwärtstrend zu bewegen, öffne sich der Weg in Richtung 27,92 USD. Abgaben unter 24,18 USD würden hingegen den Weg für eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 21,55 USD öffnen. (06.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >