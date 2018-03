Paris (www.aktiencheck.de) - Die Zinsen in den USA sind trotz der letzten Leitzinserhöhungen im historischen Vergleich immer noch niedrig, der Dollar neigt weiterhin zur Schwäche und die Nervosität der Investoren ist in den vergangenen Wochen aufgrund zahlreicher Störfeuer angestiegen, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Belastet haben könnte den Silberpreis vor allem der Angebotsüberschuss von 32 Millionen Unzen im vergangenen Jahr. Für das laufende Jahr würden Analysten und auch das Silver Institute wieder ein leichtes Angebotsdefizit erwarten. Insbesondere die Nachfrage aus der Industrie, die rund 60 Prozent des weltweiten Silberangebots benötige, dürfte aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der zunehmenden Elektrifizierung - Silber besitze eine einzigartige elektrische Leitfähigkeit - zunehmen.Für Silber spreche auch die im Vergleich zu Gold günstige Bewertung, weise das Gold-Silber-Ratio derzeit doch einen Wert von rund 80 auf - und somit ein deutlich höheres Niveau als der langjährige Durchschnitt von 64. Das Gold-Silber-Ratio gebe an, wie viele Unzen Silber für den Erwerb einer Unze Gold benötigt würden. Sollte der US-Dollar weiterhin Schwäche zeigen, könnte dies den Silberpreis zusätzlich stützen. Auch die Charttechnik zeige, dass ein Blick auf Silber lohnen könnte. Sollte Silber ein nachhaltiger Ausbruch über 16,5 US-Dollar gelingen, hätte der Kurs zunächst Luft bis knapp 17 US-Dollar. (09.03.2018/ac/a/m)