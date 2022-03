Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte in den vergangenen Wochen klar nach oben ausbrechen und mit dem Anstieg über 25,40 USD zunächst ein Kaufsignal aktivieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aber an der Hürde bei 26,73 USD gescheitert und würden seitdem moderat abrutschen.



Nachdem sich Silber an den Vortagen auf der Unterstützung bei 24,69 USD habe fangen können, biete sich die Chance, den Pullback bald zu beenden und die Ausbruchsbewegung zu bestätigen. Spielraum wäre hier bis in den Bereich der 26,73 USD gegeben. Gehe es auch in ein neues Zwischenhoch, könnte sich der Weg bis 30,00 USD öffnen. Abgaben unter 24,50 USD könnten alternativ einen Rücklauf bis 23,06 USD nach sich ziehen. (29.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >