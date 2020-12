"Silber wird in die Fußstapfen von Gold treten und sich auf den Weg in Richtung eines Allzeithochs begeben", sage Mike McGlone. Die technischen Indikatoren sprächen für einen sich anbahnenden Bullenmarkt. Ein neues Allzeithoch für Silber würde auch bedeuten, dass das Edelmetall die 50 Dollar durchbrechen werde. Bloomberg Intelligence vergleiche die Situation heute mit der aus dem Jahr 2008. Der Ausbruch über 20 Dollar im laufenden Jahr sei für Silber extrem wichtig gewesen.



"Die technischen Indikatoren auf Jahresbasis für Silber ähneln denen zu Beginn des neuen Jahrtausends und nach 2008. Wir sehen, dass das Metall einen ähnlichen Kurs wie nach der Finanzkrise in Richtung 50 US-Dollar pro Unze verfolgt, jedoch mit einem größeren Potenzial zum Bleiben. Der Weg wurde bereits durch Gold gepflasterten", habe McGlone gesagt.



DER AKTIONÄR stimme McGlone zu: Praktisch alle Indikatoren würden bei Silber steigende Kurse signalisieren. Sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. Doch der Ausbruch über das Niveau von 26,50 Dollar sei Silber ebenso verwehrt geblieben wie Gold der Ausbruch über den Widerstand im Bereich von 1.900 Dollar. Und beiden Marken müssten zunächst einmal nachhaltig überwunden werden, um die nächste Aufwärtsbewegung bei den Edelmetallen einzuleiten. Da das Jahr 2020 zu Ende gehe, scheine dies aber eine Aufgabe für das erste Quartal 2021 zu sein. (23.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) hat bislang eine volatile Woche hinter sich, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zunächst eine schöne Rally zum Wochenauftakt am Montag, gefolgt vom starken Abverkauf gestern. Aktuell versuche sich der Silberpreis zu stabilisieren. Doch wenn es nach den Analysten von Bloomberg Intelligence gehe, dann stehe Silber eine langanhaltende Rally bevor. Mike McGlone spreche davon, dass die Aufwärtsbewegung erst am Anfang stehe und sehe Silber als das Metall, das am stärksten von der Elektrifizierung profitieren werde.