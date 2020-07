Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Silber konnte die Rally an den Vortagen erheblich beschleunigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickNachdem auch der starke Widerstandsbereich bei 21,13 bis 21,55 USD durchbrochen worden sei, sei der Weg für Silber offen. Weitere Kursgewinne, auch in Richtung der 30,00 USD, würden möglich. Abgaben bis zur Ausbruchszone bei 21,13 USD sowie zur Oberkante des verlassenen Trendkanals müssten aber einkalkuliert werden. Erst unter 21,13 USD drohe eine Korrektur in Richtung 19,65 USD. (28.07.2020/ac/a/m)