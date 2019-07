Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Sika-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

134,70 EUR -2,81% (25.07.2019, 16:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

148,60 CHF -2,81% (25.07.2019, 16:40)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (25.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Schwächeres org. Wachstum: Sika habe für das 1H19 einen Umsatz von CHF 3.732 Mio. ausgewiesen (+7,6% J/J) und damit die Erwartungen leicht übertroffen, gestützt auch durch einen unerwartet hohen Akquisitionsbeitrag. Das org. Wachstum habe jedoch nur 3,1% erreicht, als Folge der Verlangsamung im 2Q19 (1,8% ggü. 4,6% im 1Q19).Leichte Margenverbesserung: Das EBIT sei mit CHF 482 Mio. (+8,3% J/J) etwas höher als von Pomrehn erwartet ausgefallen, sei zugleich aber leicht unter dem Konsenswert geblieben; im EBIT enthalten seien Integrationskosten von CHF 30,8 Mio. für Parex.Unveränderter EPS: Der verwässerte EPS habe im Vorjahresvergleich stagniert und spiegele damit die höheren Finanzierungskosten und den Verwässerungseffekt durch die ausgegebene Wandelanleihe wider.Hoher FCF: Der op. FCF sei rasant auf CHF 180 Mio. gestiegen (1H18: CHF 11,5 Mio.), angekurbelt durch ein verbessertes NUV und einen tieferen Kapitalaufwand.Ausblick: Sika rechne im GJ19 weiterhin mit einem Umsatz über CHF 8 Mrd. Das EBIT-Wachstum solle zweistellig (statt überproportional) ausfallen. Die Konsensprognose (Vara Research) gehe aktuell von einem EBIT-Wachstum von 19,4% aus, während Pomrehn 14,9% veranschlage.Sika habe ein leicht schwächeres organisches Wachstum als erwartet verzeichnet. Die Konsenserwartungen seien auch in Bezug auf die EBIT-Marge etwas höher gewesen. Diese Verfehlung könnte allerdings durch die höheren Integrationskosten für Parex erklärt werden. Der operative freie Cashflow sei dagegen sehr hoch ausgefallen. Nach der jüngsten Aufwertung des CHF, insbesondere gegenüber dem EUR, und der anhaltenden Schwäche im Automobilmarkt sehe Pomrehn ein gewisses Abwärtsrisiko für die Konsenserwartungen.Die Bewertung der Sika-Aktie liegt nahe an dem Vontobel-Kursziel von CHF 152, deshalb bleibt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bei seinem "hold"-Rating. (Analyse vom 25.07.2019)