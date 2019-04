SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

144,75 CHF +0,31% (04.04.2019, 09:50)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (04.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Weitere Investitionen in Ägypten: Sika investiere in zusätzliche Produktionslinien an seinem bestehenden Standort in Alexandria, Ägypten, und verdopple so in diesem Wachstumsmarkt die eigene Kapazität zur Mörtelherstellung, um die anhaltend hohe Nachfrage befriedigen zu können. Der Bausektor in Ägypten dürfte in diesem Jahr um knapp 11% zulegen, der jährl. Zuwachs solle bis 2023 bei über 10% liegen.Im letzten Jahr habe Sika in Afrika einen Umsatz von CHF 187 Mio. erwirtschaftet; dies entspreche zwar nur 2,6% des Konzernumsatzes - sei in den letzten zwei Jahren aber mit einem ausgezeichneten CAGR von 17,7% verbunden gewesen. 2018 seien denn auch 58% von Sikas org. Wachstum in den Schwellenländern generiert worden.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 152. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Sika-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:128,70 EUR -0,04% (04.04.2019, 09:37)