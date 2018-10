Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (03.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Am jüngsten Kapitalmarkttag in New York hätten bei Sika die Wachstumschancen auf dem amerikanischen Kontinent, und hier besonders in den USA, im Zentrum gestanden. Mit einem durchschnittlichen OG von 8% über die letzten drei Jahre hinweg würden die USA für Sika den bedeutendsten Endmarkt darstellen, der CHF 1,1 Mrd. bzw. 18% (2017) des Konzernumsatzes ausmache. In den kommenden Jahren strebe das Unternehmen hier sogar ein zweistelliges Umsatzwachstum an, gestützt durch Investitionen in Werke und Lagerhallen, Cross-Selling-Initiativen, neue innovative Produkte, ein starkes Einzelhandel- und Online-Geschäft sowie einen konsequenten Kundenfokus.Die Ziele für 2020 seien vollständig bestätigt worden und das Management sei weiterhin zuversichtlich, das 2018 anvisierte Umsatzplus von über 10% auch umsetzen zu können. Angesichts der kontinuierlich steigenden Rohstoffkosten sei das Ziel einer weiteren Margensteigerung allerdings nicht mehr erwähnt worden. Was jedoch nichts daran ändere, dass man 2018 nach wie vor von einem zweistelligen EBIT-Anstieg ausgehe.Sika habe seine Wachstumsambitionen einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Angesichts der bereits realisierten Preissteigerungen sollte das Unternehmen sein Margenniveau auch 2019 steigern können. Ergänzende Übernahmen und die Formulierung noch höherer mittelfristiger Ziele würden die wichtigsten Impulsgeber für die Sika-Aktie sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: