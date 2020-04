LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

158,40 EUR +5,53% (21.04.2020, 11:39)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

166,60 CHF +3,74% (21.04.2020, 11:25)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (21.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe einen 1Q20-Umsatz von CHF 1.814 Mio. (+10,3% J/J) ausgewiesen, was 0,8% unter dem Analysten- bzw. 0,7% über dem Konsenswert liege. Dies entspreche einem starken Wachstum in Lokalwährung von 15,4% (J/J) und verdanke sich primär der Akquisition von Parex. Organisch sei der Umsatz um 1,3% zurückgegangen - als Folge der Arbeitsunterbrechungen im Zuge der COVID-19-Pandemie, die, von China ausgehend, seit Mitte März in rund 30 Ländern, in denen Sika aktiv sei, ausgebrochen sei.Im derzeit so schwierigen Umfeld komme dem Cash-Management eine ganz besondere Bedeutung zu. Um dieses zu optimieren, seien Investitionen in nicht-kritische Bereiche aufgeschoben, die Kostenstrukturen angepasst und das Management des Umlaufvermögens weiter verbessert worden.Während Sika sein Wachstumsziel von 6 bis 8% p.a. bis 2023 beibehalte und ab 2021 weiterhin eine EBIT-Marge von 15 bis 18% anstrebe, sei für das GJ20 kein konkreter Ausblick mehr formuliert worden, da die Unsicherheit rund um die Corona-Krise einen solchen schlicht verunmögliche. Weiterhin im Visier von Sika seien ein Umsatzplus von mind. 10% in Lokalwährung sowie eine überproportionale Steigerung der Rentabilität.Da die Sika-Aktie derzeit fast zu unserem Kursziel von CHF 165 gehandelt wird, bleibt es bei unserem "hold"-Rating für diesen langfristigen Gewinner, so Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: