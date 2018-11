Börse Stuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:

109,50 EUR +0,09% (30.11.2018, 11:24)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

123,90 CHF -0,24% (30.11.2018, 11:55)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (30.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Beschleunigtes Wachstum: CEO Paul Schuler habe am gestrigen Lunch-Meeting ein positives Zukunftsszeanario entworfen. So habe sich das Wachstum in Lokalwährung im Oktober, nach einem etwas durchwachsenen September, offenbar beschleunigt. Und auch im November sei die Nachfrage bisher hoch gewesen.Positiver Ausblick: Sika mache weiterhin attraktive Wachstumschancen aus und habe vor, im nächsten Jahr acht bis zehn neue Produktionsstätten zu eröffnen. Pomrehn vermute, dass das Unternehmen 2019 ein Wachstum von 6 bis 8% (in Lokalwährung) anvisiere, im Einklang mit den mittelfristigen Zielvorgaben.Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten: Im letzten Monat habe BASF mitgeteilt, dass man die Zusammenlegung oder Veräußerung des Geschäftsbereichs Bauchemikalien plane, dies, weil man nach jahrelanger Underperformance erkannt habe, dass man dieses Feld besser anderen überlassen sollte. Mit einem Jahresumsatz von EUR 2,4 Mrd. (2017) sei diese Sparte die globale Nr. 3, und Pomrehn halte Sika für eines der wenigen Unternehmen, dessen Kaufkraft und Managementfähigkeiten groß genug wären, um hier als Käufer aufzutreten. Pomrehn habe den Eindruck gewonnen, dass Sika diese Option durchaus prüfen werde - ohne dass hier angesichts des noch immer fragmentierten Marktsegments irgendein Zugzwang entstehen könnte.Angesichts seines DCF-basierten Kursziels von CHF 152 erkennt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, ein Aufwärtspotenzial von 22% und bestätigt somit klar sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: