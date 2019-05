SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

153,05 CHF +0,46% (28.05.2019, 14:27)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (28.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Produktion von Betonzusatzmitteln: Nach der Gründung der nationalen Tochtergesellschaft 2012 habe Sika eine Produktionsanlage für Betonzusatzmitteln in Doha, Katar, eröffnet. Katar, noch immer der weltweit größte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG), werde 2019 dank höherer Energiepreise voraussichtlich seinen ersten Haushaltsüberschuss erreichen. Beim Staatshaushalt würden zunehmend Schwerpunkte auf die Schaffung von Infrastruktur und Einrichtungen in Freihandelszonen, Sonderwirtschaftszonen und Industrie und Logistik gesetzt. Von großer Bedeutung sei dabei die Fertigstellung der Projekte für die Fußball-WM 2022 und der Metro in Doha. Insgesamt werde für die Bauindustrie in Katar bis 2023 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,1% prognostiziert. Die neue lokale Produktion werde Sika helfen, an diesem Wachstum zu partizipieren und die Transportkosten zu senken.Die neue Anlage sei eine von sieben bis neun neuen Fabriken, die Sika 2019 eröffnen wolle. Dank dieser Investitionen sollte es dem Unternehmen problemlos möglich sein, das anvisierte Umsatzwachstum von 6 bis 8% in Lokalwährung dieses Jahr zu erreichen (ohne Auswirkungen der Übernahme von Parex). Parex werde per letzter Woche konsolidiert, nachdem die letzte ausstehende Genehmigung erteilt worden sei. Einschließlich Parex dürfte Sika 2019 ein ausgezeichnetes Umsatzwachstum in Lokalwährung von 15,7% erreichen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die Sika-Aktie und dem Kursziel von CHF 152 fest. (Analyse vom 28.05.2019)Börsenplätze Sika-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:135,40 EUR +0,22% (28.05.2019, 13:26)