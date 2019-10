LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (04.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Am heutigen Kapitalmarkttag werde das Unternehmen Sika erläutern, wie es den Markt weiter übertreffen und die Produktivität steigern wolle. Zu diesem Zweck werde es einen neuen Zielmarkt namens "Building Finishings" einführen sowie auf operative Effizienz, umweltfreundliche Produkte und Nachhaltigkeit fokussieren.Aktualisierte Finanzziele: Während Sika das Ziel für das Umsatzwachstum unverändert bei 6 bis 8% p.a. belasse, ziele es neu auf eine langfristige EBIT-Marge von 15 bis 18% ab, unterstützt durch das Operating Leverage, eine verbesserte Materialmarge, operative Effizienz und Synergien aus Akquisitionen. Die Synergien aus der Parex-Übernahme würden wohl am oberen Ende der Prognose von CHF 80 bis 100 Mio. liegen. Die EBIT-Marge dürfte aber bis 2020 unter 15% bleiben. Bis jetzt habe Sika damit gerechnet, bis 2020 jährlich eine EBIT-Marge von 14 bis 16% zu erzielen. Das Ziel einer FCF-Marge im operativen Geschäft von über 10% bleibe bestehen. Ferner erwarte Sika, bis 2023 wieder einen ROCE von über 25% zu erreichen. Pomrehn rechne jedoch damit, dass infolge der Verwässerung wegen der Parex-Übernahme der ROCE bis 2023 unter 25% sinke.Pomrehn sei sich sicher, dass das bewährte Geschäftsmodell von Sika auch dann weiter liefern werde, wenn sich die Marktlage insbesondere im größten Markt Europa kurzfristig verschlechtere. Doch bis sich wieder die alten ROCE-Zahlen einstellen würden, werde es einige Zeit dauern. Die Bewertung der Aktie liege nahe an dem DCF-basierten Kursziel des Analysten von CHF 150.