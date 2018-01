Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

7.030 EUR +0,86% (09.01.2018, 09:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 8.275,00 +1,78% (09.01.2018, 10:04)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (09.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe in GJ 2017 einen Umsatz von CHF 6,25 Mrd. (+8,7% J/J) und damit 0,7% mehr als von dem Analysten erwartet (höchste Prognose im Markt) verzeichnet. In LW habe der Zuwachs gar bei 8,9% (VontE: 8,5%) gelegen, wobei die Wachstumsraten in fast allen Regionen über den Erwartungen gelegen hätten (Ausnahme: Asien/Pazifik).Zum unerwartet guten Ergebnis habe vor allem das starke Q4/2017 beigetragen, in dem Sika gar einen Zuwachs in LW von 12,0% habe realisieren können (VontE: 10,3%; org. 8,5%). Dies stelle auch eine Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem 9M 2017 dar, in dem die Wachstumsrate 7,9% betragen habe. Sika rechne in GJ 2017 unverändert mit einem EBIT von CHF 880 bis 900 Mio.Sikas Ausblick für GJ 2018 stimme zuversichtlich: Der Umsatz sollte um über 10% zulegen können (in LW) und auch das EBIT dürfte, trotz volatiler und steigender Rohstoffpreise, überproportional anwachsen. In Augen des Analysten werde das anvisierte Umsatzwachstum durch den gesunden Trend im Baugewerbe sowie die letztjährigen Maßnahmen (neun neue Fabriken und sieben Akquisitionen) solide abgestützt. Und auch eine Margensteigerung erscheine dank Skaleneffekten durchaus realisierbar.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Sika-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel von CHF 8.100 werde geprüft. (Analyse vom 09.01.2018)Börsenplätze Sika-Aktie: