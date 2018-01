SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (16.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe eine Mehrheitsbeteiligung an Index Construction Systems and Products erworben, einem führenden italienischen Hersteller von Produkten für Bedachungen und Bauwerksabdichtungen. Das Unternehmen erziele einen Jahresumsatz von CHF 115 Mio. mit Bitumenmembranen für Bedachungen und Bauwerksabdichtungen, Produkten für Wärme- und Schallsolierung und Wasserabdichtungs- und Reparaturmörtel. Das Unternehmen sei hauptsächlich in Italien aktiv, beliefere aber auch mehr als 100 weitere Länder. Luigi Carlon, der Gründer des Unternehmens, werde eine Minderheitsbeteiligung behalten und weiter die Geschäftsführung des Unternehmens unterstützen. Mit dieser Übernahme werde Sika zum Komplettanbieter für alle Technologien auf dem Markt für Bedachungen und Bauwerksabdichtungen und Marktführer in Italien.Die Übernahme werde ca. 1,6% zum Umsatz von Sika beitragen. Der Analyst schätze, dass das EBITDA-Margenprofil nur geringfügig unter der Marge von Sika liege. Der Übernahmepreis in Höhe des 1,5fachen Umsatzes dürfte wiederum deutlich unter der aktuellen Bewertung von Sika liegen (2,8facher Umsatz des GJ18). Die Übernahme werde aus liquiden Mitteln finanziert.Durch die vier im November und Dezember 2017 erfolgten Akquisitionen habe Sika erneut bewiesen, dass es an Möglichkeiten zur Konsolidierung des nach wie vor fragmentarisierten Markts für Bauchemikalien nicht mangele. Dank dieser Transaktionen könne das Unternehmen Cross-Selling-Chancen gezielt nutzen und seine Größenvorteile weiter ausbauen.