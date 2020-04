LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

154,00 EUR -1,28% (22.04.2020, 09:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

163,00 CHF -0,97% (22.04.2020, 09:43)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (22.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).2Q20 könnte Talsohle markieren: Sika habe in den ersten beiden Monaten des Jahres noch immer ein solides org. Wachstum verzeichnet, bevor im März nach dem Lockdown in vielen Ländern die Nachfrage zu sinken begonnen habe. Im April sei der Umsatz zweistellig zurückgegangen. In den letzten Tagen seien in mehreren Ländern die Baustellen wieder eröffnet worden. Dies lasse auf eine schnelle Erholung der Nachfrage seitens der Baubranche hoffen. In China sehe Sika derzeit die besten Chancen für eine V-förmige Nachfrageerholung.Investitionskürzung um 50%: Sikas dezentralisierte Organisationsstruktur ermögliche dem Unternehmen eine rasche Anpassung an die Marktbedingungen, die sich derzeit rasant von Monat zu Monat und von Land zu Land verändern würden. Auf Konzernebene wolle Sika nun die Investitionsausgaben im GJ20 um 50% gegenüber dem ursprünglichen Budget senken, um das Cash-Management zu verbessern. Trotz dieser Kürzung strebe Sika für 2021 die Rückkehr zu einem positiven org. Umsatzwachstum an. Ergänzende Übernahmen würden auf der Agenda bleiben, während eine weitere Großakquisition derzeit ausgeschlossen werden könne.Nach Veröffentlichung der insgesamt erwartungsgemäßen Umsatzzahlen für das 1Q20 passe der Analyst seine Schätzungen für Sika nur geringfügig an. Er gehe immer noch davon aus, dass Sika in diesem Jahr eine Steigerung der EBIT-Marge erreichen könne, angekurbelt durch sinkende Rohstoffkosten, geringere Restrukturierungskosten, erste Synergien aus der Übernahme von Parex und weitere Kosteneinsparungen. In einem wachstumsschwächeren Umfeld werde das Ziel einer EBIT-Marge von 15 bis 18% ab 2021 nach Ansicht des Analysten jedoch schwieriger zu erreichen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: