Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Signet Jewelers habe erneut glänzende Quartalszahlen (Q4) für die Anlegergemeinde parat. Während der Gewinn je Aktie die Markterwartungen getroffen habe, hätten die Erlöse die Konsensschätzungen der Analysten übertroffen. Und: Der US-Diamanten-Schmuckhändler habe seine Jahresprognosen erhöht. Die Aktie mache vorbörslich einen signifikanten Sprung.Signet habe im Berichtszeitraum (Q4; Geschäftsjahr 2021/2022) die Umsätze um rund 29 Prozent auf 2,81 Milliarden Dollar verbessert. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten im Schnitt lediglich mit 2,78 Milliarden Dollar gerechnet. Der daraus erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 5,01 Dollar pro Aktie habe exakt den Prognosen der Experten entsprochen.Auch der Ausblick mache Laune: Signet rechne nämlich für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2022/2023 mit einem Umsatz von 1,78 bis 1,82 Milliarden US-Dollar. Die bisherigen Schätzungen hätten nur 1,74 Milliarden Dollar vorgesehen. Und für das Gesamtjahr sollten die Einnahmen zwischen 8,03 und 8,25 Milliarden Dollar - gegenüber einem Konsens von 7,89 Milliarden Dollar - liegen.Die Signet-Aktie gewinne am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel mehr als 10 Prozent auf 85,50 Dollar.Top Zahlen, top Ausblick und auch charttechnisch habe sich das Bild dank des heutigen Kurssprungs wieder aufgehellt. Wer der "Aktionär"-Empfehlung (Ausgabe 23/2021) von Anfang gefolgt ist, liegt mit rund 55 Prozent vorn und lässt die Gewinne einfach weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Signet Jewelers-Aktie. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link